Байден встретился с Си Цзиньпином: первые подробности

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщает РБК-Украина.

О первых подробностях встречи Байдена и Си Цзиньпиня - читайте в материале ниже.

Байден и Си Цзиньпинь встретились

По данным корреспондента Associated Press Сьон Мин Кима, Байден и Си Цзиньпин начинают переговоры в Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Как отметили в CNN, Байден и Си Цзиньпин тепло поприветствовали друг друга у особняка, который находится к югу от Сан-Франциско. Для лидеров расстелили красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.

Байден и Си Цзиньпин отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.

Прямая трансляция встречи:

Что известно об их встрече

Заметим, что последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда это были первые переговоры после того, как Байден стал президентом США.

Вместе с тем, это первый визит китайского лидера в США за шесть лет. В последний раз Си Цзиньпин посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Ряд экспертов склоняются к мнению, что эта встреча необходима для того, чтобы уменьшить опасное соперничество между двумя странами.

В целом лидеры поднимут глобальные вопросы, а именно: конфликт на Ближнем Востоке, вторжение России в Украину, связь КНДР с РФ, Тайвань, права человека, искусственный интеллект, а также торгово-экономические отношения.

Сам Байден заявлял, что его целью на переговорах будет улучшение отношений с Китаем на фоне напряженностей. Возникшие после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, когда Китай прервал контакты с США по военной линии.

Кроме того, отношения натянулись еще больше в начале 2023 года после скандала с китайским воздушным шаром в американском воздушном пространстве.

Сейчас же два мировых лидера должны использовать встречу для смягчения отношений.

Почему это важно для Украины

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин также обсудят вопрос войны в Украине с российскими захватчиками.

В Белом доме считают, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению позиции президента Владимира Зеленского касательно справедливого мира в Украине.

И хотя громких заявлений от двух мировых лидеров эксперты не ожидают. Но некоторые аналитики допускают, что Байден, вероятно, обратится к Си Цзиньпиню, чтобы тот повлиял на КНДР, которая нарастила испытания баллистических ракет и поставляет боеприпасы РФ для войны в Украине.

Не исключено, что Китай и США на фоне происходящего в Украине должны начать разговор о взаимных ядерных гарантиях на фоне угроз РФ применить ее в войне против Украины.

Примечательно, что встреча Байдена и Си Цзиньпина является плохой новостью для российского диктатора Владимира Путина, поскольку лидер Китая готов обсуждать правила игры без РФ.