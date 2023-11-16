Лідер Китаю закликав США припинити озброєння Тайваню

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену, що Сполучені Штати повинні "вжити реальних заходів, щоб виконати своє зобов'язання не підтримувати "незалежність Тайваню", повідомляє Українська правда.

Під час зустрічі двох лідерів Сі Цзіньпін закликав США припинити озброєння Тайваню і підтримати "мирне возз'єднання" Китаю.

"Китай врешті-решт досягне неминучого возз'єднання" , – сказав Сі Цзіньпін.

Китайський лідер також зазначив, що питання Тайваню завжди було "найбільш важливим і чутливим питанням" в американсько-китайських відносинах.

CNN нагадує, Тайвань готується до президентських виборів у січні, і "напруженість у відносинах з Китаєм має стати головним пунктом передвиборчої кампанії".

Нагадаємо, керівна Комуністична партія Китаю вважає Тайвань своєю територією, хоча ніколи не контролювала острів з 23-мільйонним населенням. Сі пообіцяв ніколи не відмовлятися від застосування сили для "возз'єднання" з Тайванем.