Ізраїль заявив про знищення майже 400 тунелів ХАМАСу в Газі

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про виявлення та знищення близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАС у секторі Гази з початку наземного наступу у жовтні, повідомляє Укрінформ.

Виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включаючи житлові будинки, школи, лікарні та інші об’єкти, йдеться у заяві ізраїльської армії.

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита, навмисно розміщуючи свою інфраструктуру в цивільному секторі.

Зазначається, що значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу "Яхалом".