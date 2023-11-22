Израиль заявил об уничтожении почти 400 тоннелей ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении и уничтожении около 400 тоннельных шахт боевиков ХАМАС в секторе Газа с начала наземного наступления в октябре, сообщает Укринформ.
Обнаруженные входы в тоннеле были расположены в гражданской инфраструктуре, включая жилые дома, школы, больницы и другие объекты, говорится в заявлении израильской армии.
ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании палестинского населения Газа как живого щита, намеренно размещая свою инфраструктуру в гражданском секторе.
Отмечается, что значительную роль в уничтожении тоннелей группировки ХАМАС сыграли войска элитного боевого подразделения "Яхалом".