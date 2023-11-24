У Москві сталася пожежа на електропідстанції
Уночі 24 листопада в Люблінському районі Москви горіла електропідстанція "Чагіно", повідомляє Українська правда.
Російські пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.
Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події.
Вранці факт пожежі підтвердили в МНС РФ.
"У Москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки", – заявили у відомстві.
Російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання Москви.