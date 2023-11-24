У Москві сталася пожежа на електропідстанції

Уночі 24 листопада в Люблінському районі Москви горіла електропідстанція "Чагіно", повідомляє Українська правда.

Російські пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події.

Пожежа виникла на території московської електропідстанції "Чагіно" в Люблінському районі. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/8J866ycSlx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 24, 2023

Вранці факт пожежі підтвердили в МНС РФ.

"У Москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки" , – заявили у відомстві.

У Москві вночі горіла електропідстанція, пожежу на площі 200 кв м гасили 70 осіб. Відео МНС РФ pic.twitter.com/mRTGj0wdCx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 24, 2023

Російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання Москви.