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У Москві сталася пожежа на електропідстанції

У Москві сталася пожежа на електропідстанції
Фото: ілюстративне, facebook.com/MNS.GOV.UA

Уночі 24 листопада в Люблінському районі Москви горіла електропідстанція "Чагіно", повідомляє Українська правда.

Російські пабліки повідомляли, що для гасіння пожежі на електропідстанції відключили мережу в трансформаторі, де і сталося загоряння.

Вогонь палахкотів на кілька метрів. Здалеку було видно великий стовп диму. Також у мережі публікували відео з місця події.

Вранці факт пожежі підтвердили в МНС РФ.

"У Москві вогнеборці ліквідували пожежу. Горів трансформатор у Південно-Східному адміністративному окрузі. Пожежу оперативно ліквідували 70 фахівців і 20 одиниць техніки", – заявили у відомстві.

Російське відомство запевняє, що пожежа в трансформаторі не вплинула на функціонування систем енергопостачання Москви.

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