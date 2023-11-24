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В Москве случился пожар на электроподстанции

В Москве случился пожар на электроподстанции
Фото: иллюстративное, facebook.com/MNS.GOV.UA

Ночью 24 ноября в Люблинском районе Москвы горела электроподстанция "Чагино", сообщает Украинская правда.

Российские паблики сообщали, что для тушения пожара на электроподстанции отключили сеть в трансформаторе, где и произошло возгорание.

Огонь полыхал на несколько метров. Издалека был виден большой столб дыма. Также в сети публиковали видео с места происшествия.

Утром факт пожара подтвердили в МЧС РФ.

"В Москве огнеборцы ликвидировали пожар. Горел трансформатор в Юго-Восточном административном округе. Пожар оперативно ликвидировали 70 специалистов и 20 единиц техники", – заявили в ведомстве.

Российское ведомство уверяет, что пожар в трансформаторе не повлиял на функционирование систем энергоснабжения Москвы.

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