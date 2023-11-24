В Москве случился пожар на электроподстанции

Ночью 24 ноября в Люблинском районе Москвы горела электроподстанция "Чагино", сообщает Украинская правда.

Российские паблики сообщали, что для тушения пожара на электроподстанции отключили сеть в трансформаторе, где и произошло возгорание.

Огонь полыхал на несколько метров. Издалека был виден большой столб дыма. Также в сети публиковали видео с места происшествия.

Пожежа виникла на території московської електропідстанції "Чагіно" в Люблінському районі. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/8J866ycSlx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 24, 2023

Утром факт пожара подтвердили в МЧС РФ.

"В Москве огнеборцы ликвидировали пожар. Горел трансформатор в Юго-Восточном административном округе. Пожар оперативно ликвидировали 70 специалистов и 20 единиц техники" , – заявили в ведомстве.

У Москві вночі горіла електропідстанція, пожежу на площі 200 кв м гасили 70 осіб. Відео МНС РФ pic.twitter.com/mRTGj0wdCx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 24, 2023

Российское ведомство уверяет, что пожар в трансформаторе не повлиял на функционирование систем энергоснабжения Москвы.