В Москве случился пожар на электроподстанции
Ночью 24 ноября в Люблинском районе Москвы горела электроподстанция "Чагино", сообщает Украинская правда.
Российские паблики сообщали, что для тушения пожара на электроподстанции отключили сеть в трансформаторе, где и произошло возгорание.
Огонь полыхал на несколько метров. Издалека был виден большой столб дыма. Также в сети публиковали видео с места происшествия.
Утром факт пожара подтвердили в МЧС РФ.
"В Москве огнеборцы ликвидировали пожар. Горел трансформатор в Юго-Восточном административном округе. Пожар оперативно ликвидировали 70 специалистов и 20 единиц техники", – заявили в ведомстве.
Российское ведомство уверяет, что пожар в трансформаторе не повлиял на функционирование систем энергоснабжения Москвы.