Ізраїль заявив про продовження припинення вогню з ХАМАСом

Вранці 30 листопада ЦАХАЛ заявив про продовження перемир'я з ХАМАСом, повідомляє Українська правда.

"У світлі зусиль посередників, спрямованих на продовження процесу звільнення заручників, та відповідно до умов Рамкової угоди, оперативна пауза буде продовжена" , – йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, о сьомій ранку 24 листопада між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почалося чотириденне перемирʼя. Увечері 24 листопада перші 13 ізраїльських заручників у супроводі співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста виїхали з Сектору Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах.

За підсумками переговорів, під час перемир’я ХАМАС має звільнити 50 заручників, захоплених у полон 7 жовтня, а влада Ізраїлю - 150 палестинських в'язнів.

У понеділок Катар у якості посередника успішно провів переговори щодо угоди між Ізраїлем і ХАМАС про продовження чотириденного перемир'я між ними ще на два дні.