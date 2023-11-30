Израиль заявил о продолжении прекращения огня с ХАМАСом

Утром 30 ноября ЦАХАЛ заявил о продлении перемирия с ХАМАСом, сообщает Украинская правда.

"В свете усилий посредников, направленных на продолжение процесса освобождения заложников, и в соответствии с условиями Рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена" , – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Напомним, в семь утра 24 ноября между Израилем и боевиками ХАМАС началось четырехдневное перемирие. Вечером 24 ноября первые 13 израильских заложников в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста выехали из Сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах.

По итогам переговоров, во время перемирия ХАМАС должен освободить 50 заложников, захваченных в плен 7 октября, а власти Израиля - 150 палестинских заключенных.

В понедельник Катар в качестве посредника успешно провел переговоры по соглашению между Израилем и ХАМАС о продлении четырехдневного перемирия между ними еще на два дня.