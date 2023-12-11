Парламент Польщі не дав вотум довіри уряду Моравецького

Парламент Польщі не підтримав кандидатуру Матеуша Моравецького від партії "Право та справедливість" на пост прем'єр-міністра країни, якого висунув президент Анджей Дуда, повідомляє Ділова столиця.

Більшість депутатів винесли вотум недовіри уряду на чолі з Моравецьким із посиланням на ВВС.

Очікується, що новим прем'єр-міністром Польщі стане лідер партії "Громадянська платформа" та колишній голова Європейської ради Дональд Туск.

За підсумками парламентських виборів, Туск сформував коаліцію з іншими політичними силами. Партія "Право і справедливість", яка перемогла на виборах, втратила владу.

Парламент має дати Туску право на формування нового кабінету та проголосувати за винесення йому вотуму довіри.

Як повідомлялось, у Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори. За їх результатами визначилися 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

17 жовтня було підраховано всі голоси. За результатами виборів керівна партія "Право та справедливість" набрала 35,38% голосів. На другому місці — "Громадянська коаліція" — 30,70%, далі — "Третій шлях" (14,40%), "Лівиця" (8.61%) та крайня права та антиукраїнська "Конфедерація" (7,16%).

7 листопада Анджей Дуда оголосив, що доручить сформувати новий уряд чинному прем'єру Матеушу Моравецькому.

13 листопада Дуда призначив Матеуша Моравецького прем'єр-міністром та доручив сформувати уряд, а 27 листопада прийняв присягу "уряду меншості".