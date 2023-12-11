Парламент Польши не дал вотум доверия правительству Моравецкого

Парламент Польши не поддержал кандидатуру Матеуша Моравецкого от партии "Право и справедливость" на пост премьер-министра страны, которого выдвинул президент Анджей Дуда, сообщает Деловая столица.

Большинство депутатов вынесли вотум недоверия правительству во главе с Моравецким со ссылкой на ВВС.

Ожидается, что новым премьер-министром Польши станет лидер партии "Гражданская платформа" и бывший глава Европейского совета Дональд Туск.

По итогам парламентских выборов Туск сформировал коалицию с другими политическими силами. Партия "Право и справедливость", которая победила на выборах, лишилась власти.

Парламент должен дать Туску право на формирование нового кабинета и проголосовать за вынесение ему вотума доверия.

Как сообщалось, в Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. По их результатам определились 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

17 октября были подсчитаны все голоса. По результатам выборов правящая партия "Право и справедливость" набрала 35,38% голосов. На втором месте — "Гражданская коалиция" — 30,70%, далее — "Третий путь" (14,40%), "Левица" (8.61%) и крайне правая и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%).

7 ноября Анджей Дуда объявил, что поручит сформировать новое правительство действующему премьеру Матеушу Моравецкому.

13 ноября Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьер-министром и поручил сформировать правительство, а 27 ноября принял присягу "правительства меньшинства".