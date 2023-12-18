Зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжувалося протягом усього минулого тижня. У понеділок, 18 грудня, процес прискорився. До 14:00 котирування досягли позначки 37,215 гривень на позиції «бід» та 37,25 гривень на позиції «оффер».

Національний банк не лише не припинив продавати валюту, а й різко збільшив обсяг своїх інтервенцій. Так, за період з 11 по 15 грудня він продав понад 860 млн доларів - максимум за останні два місяці. Однак якщо раніше інтервенції НБУ призводили до різкого падіння курсу безготівкового долара, то зараз вони дозволяють лише трохи загальмувати зростання. Саме загальмувати, але не зупинити. Фактично виходить, що Нацбанк дозволив долару зростати і лише керує цим процесом.

Чому безготівковий долар зростає у ціні?

Ключова причина – близькість кінця року. Імпортерам дуже важливо зробити оплату за контрактами до Різдва – часу, коли західні фірми підуть на канікули, і відвантаження продукції може бути відкладено вже на січень. Не секрет, що багато фірм піддалися на провокацію Нацбанку (коли безготівковий долар опустився до позначки 36 гривень) і до останнього сподівалися, що «безготівка» знову подешевшає. Зрозумівши, що цього не відбувається, кинулися купувати за будь-яку ціну.

Тепер коли залишилося фактично 4-5 днів на те, щоб відправити платежі, вибирати не доводиться. Обсяг заявок на покупку перевищує кількість бажаючих продати. До того ж продавці, бачачи, що Нацбанк не стримує жорстко курс, і самі не проти почекати вигіднішого моменту.

Нацбанк же, контролюючи зростання ціни на безготівковий долар та проводячи точкові інтервенції, домагається виконання одного зі своїх головних поточних завдань – зближення курсу безготівкового та готівкового долара, тобто ліквідації «багатокурсовості» - проблеми, на яку йому вже неодноразово вказували західні партнери.

А що на готівковому ринку?

Готівковий ринок, хоч і реагує на те, що відбувається на міжбанківському валютному ринку, але зараз став набагато інертнішим. Дійшло до того, що минулого тижня, тоді як котирування на міжбанку йшли вгору, цінники в гуртових обмінних пунктах, навпаки, знижувалися на радість усім (і передусім Нацбанку). Так, у п'ятницю 15 грудня та суботу 16 грудня у Києві можна було купити гуртові партії готівкового «американця» по 37,48 гривень. Втім, протрималася така ціна недовго: за доларом, що подешевшав, тут же вишикувалася черга з покупців.

У понеділок 18 грудня цінники в гуртовиків все ж таки відреагували зростанням. Якщо вранці у столиці долар продавали по 37,55 гривень, то вже на обід – по 37,62. Звичайно, зростання на 7 копійок за півдня – це небагато.

Але варто враховувати обстановку: якщо на міжбанку близькість кінця року провокує зростання попиту, то в обмінниках навпаки – зростання пропозиції. Чим ближче до кінця грудня, тим більше виникає потреба у готівковій гривні. Підприємцям треба виплачувати зарплати своїм працівникам (а хтось, можливо, розщедриться і на новорічні бонуси), населенню – гасити заборгованість за кредитами та кредитними картками та купувати новорічні подарунки. Саме тому готівковий ринок так скромно реагує на те, що відбувається на міжбанку, хоча повністю ігнорувати бурхливе зростання безготівкового долара не виходить.

Що далі? Яким буде курс долара цього тижня?

Раніше ми висловили припущення, що цього тижня цінники на табло обмінок можуть піднятися до позначки 38,00, або навіть перевалити за неї. Все залежатиме від того, наскільки жорстко Нацбанк контролюватиме те, що відбувається на міжбанку, чи гальмуватиме він зростання на певному рівні, чи просто знизить швидкість падіння гривні. Нині міжбанк знову став значним індикатором настроїв на валютному ринку та показником для банків, «куди тікати» та «що робити».

Якщо курс безготівкового долара підніметься до 37,40-37,50 гривень, то з огляду на «дистанцію» в 45-50 копійок з готівкою можна припустити, що й готівковий «американець» досягне 37,90-38,00 гривень.

Показником буде також, як поведуться три «держбанки» - Приватбанк, Укргазбанк і Сенс Банк, які зазвичай допомагають Нацбанку утримувати ситуацію на готівковому валютному ринку під контролем. Все, що від них буде потрібно, - продавати долар дешевше за середньоринкові курси в нормальних обсягах. Тоді безготівковий та готівковий курс дійсно зблизиться.