Рост безналичного доллара на межбанковском валютном рынке продолжался в течение всей прошлой недели. В понедельник 18 декабря процесс ускорился. К 14:00 котировки достигли отметки 37,215 гривен на позиции «бид» и 37,25 гривен на позиции «оффер».

Национальный банк не только не прекратил продавать валюту, но и резко увеличил объем своих интервенций. Так, за период с 11 по 15 декабря он продал более 860 млн долларов - максимум за последние два месяца. Однако если раньше интервенции НБУ приводили к резкому падению курса безналичного доллара, то сейчас они позволяют лишь немного затормозить рост. Именно затормозить, но не остановить. Фактически, выходит, что Нацбанк позволил доллару расти и лишь управляет этим процессом.

Почему безналичный доллар растет в цене?

Ключевая причина – близость конца года. Импортерам крайне важно сделать оплату по контрактам до Рождества – времени, когда западные фирмы уйдут на каникулы, и отгрузка продукции может быть отложена уже на январь. Не секрет, что многие фирмы поддались на провокацию Нацбанка (когда безналичный доллар опустился до отметки 36 гривен) и до последнего надеялись, что «безнал» опять подешевеет. Поняв же, что этого не происходит, бросились покупать по любой цене.

Теперь, когда осталось фактически 4-5 дней на то, чтобы отправить платежи, выбирать не приходится. Объем заявок на покупку превышает число желающих продать. К тому же продавцы, видя, что Нацбанк не сдерживает жестко курс, и сами не прочь подождать более выгодного момента.

Нацбанк же, контролируя рост цены на безналичный доллар и проводя точечные интервенции, добивается выполнения одного из своих главных текущих заданий – сближения курса безналичного и наличного доллара, т.е. ликвидации «многокурсия» - проблемы, на которую ему уже неоднократно указывали западные партнеры.

А что на наличном рынке?

Наличный рынок, хоть и реагирует на происходящее на межбанковском валютном рынке, но в настоящее время стал гораздо более инертным. Дошло до того, что на прошлой неделе, в то время, как котировки на межбанке шли вверх, ценники в оптовых обменных пунктах, наоборот, снижались на радость всем (и прежде всего, Нацбанку). Так, в пятницу 15 декабря и субботу 16 декабря в Киеве можно было купить оптовые партии наличного «американца» по 37,48 гривен. Впрочем, продержалась такая цена недолго: за подешевевшим долларом тут же выстроилась очередь из покупателей.

В понедельник 18 декабря ценники у оптовиков все же отреагировали ростом. Если утром в столице доллар продавали по 37,55 гривен, то уже к обеду – по 37,62. Конечно, рост на 7 копеек за полдня – это немного.

Но стоит учитывать обстановку: если на межбанке близость конца года провоцирует рост спроса, то в обменниках, наоборот, - рост предложения. Чем ближе к концу декабря, тем больше возникает потребность в наличной гривне. Предпринимателям надо выплачивать зарплаты своим работникам (а кто-то, возможно, расщедрится и на новогодние бонусы), населению – гасить задолженность по кредитам и кредитным картам и покупать новогодние подарки. Именно потому наличный рынок столь скромно реагирует на происходящее на межбанке, хотя полностью игнорировать бурный рост безналичного доллара не выходит.

Что дальше? Каким будет курс доллара на этой неделе?

Ранее мы высказали предположение, что на этой неделе ценники на табло обменок могут подняться до отметки 38,00, а то и перевалить за нее. Все будет зависеть от того, насколько жестко Нацбанк будет контролировать происходящее на межбанке, станет ли он тормозить рост на определенном уровне или просто снизит скорость падения гривны. Сейчас межбанк вновь стал значимым индикатором настроений на валютном рынке и показателем для банков, «куда бежать» и «что делать».

Если курс безналичного доллара поднимется до 37,40-37,50 гривен, то, учитывая «дистанцию» в 45-50 копеек с наличным, можно предположить, что и наличный «американец» достигнет 37,90-38,00 гривен.

Показателем будет также, как поведут себя три «госбанка» - Приватбанк, Укргазбанк и Сенс Банк, обычно помогающие Нацбанку удерживать ситуацию на наличном валютном рынке под контролем. Все, что от них потребуется, - продавать доллар дешевле среднерыночных курсов в нормальных объемах. Тогда безналичный и наличный курсы действительно сблизятся.