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Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 18 грудня досяг рівня 37.19 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 40.59 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.10 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 47.09 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 42.84 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.192 400 +0.171
EUR Євро 40.591 800 +0.08
RUB Рубль 0.410 020
GBP Фунт стерлінгів 47.089 300 --0.105
CHF Швейцарський франк 42,841 000 +0.109
PLN Польський злотий 9.346 700 --0.047

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