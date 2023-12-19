Курс валют НБУ на 19 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 18 грудня досяг рівня 37.19 за 1 долар.
Євро подорожчав на 8 коп. до 40.59 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.10 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2023 року.
Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 47.09 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 42.84 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.192 400
|EUR
|Євро
|40.591 800
|RUB
|Рубль
|0.410 020
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.089 300
|CHF
|Швейцарський франк
|42,841 000
|PLN
|Польський злотий
|9.346 700