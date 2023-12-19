Курс валют НБУ на 19 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 19 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 18 грудня досяг рівня 37.19 за 1 долар.

Євро подорожчав на 8 коп. до 40.59 за 1 євро.

Рубль не змінився, і його курс становив 4.10 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 18 грудня 2023 року.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 47.09 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс на 11 коп. до 42.84 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 9.35 за 1 польський злотий.