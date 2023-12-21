У соцмережі X стався масштабний збій

Масштабний збій стався у роботі соціальної мережі Х (колишній Twitter). Користувачі не можуть переглянути публікації.﻿ Про це свідчать дані сервісу Downdetector, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зранку 21 грудня користувачі Twitter почали скаржитися на проблеми у роботі соцмережі. Зокрема, не відображаються публікації в особистому профілі та загалом у стрічці.

Крім того, користувачі не можуть побачити своїх публікацій, які були щойно опубліковані. Проблеми фіксуються по всьому світу.

Поки невідомо причину масштабного збою у Twitter, а також терміни, коли соцмережа запрацює.