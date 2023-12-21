В соцсети X произошел масштабный сбой

Масштабный сбой произошел в работе социальной сети Х (бывший Twitter). Пользователи не могут просмотреть публикации.﻿ Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Утром 21 декабря пользователи Twitter начали жаловаться на проблемы в работе соцсети. В частности, не отображаются публикации в личном профиле и вообще на ленте.

Кроме того, пользователи не могут увидеть свои публикации, которые были только опубликованы. Трудности фиксируются по всему миру.

Пока неизвестна причина масштабного сбоя в Twitter, а также сроки, когда соцсеть заработает.