Ізраїлю потрібно понад 8 млрд доларів на війну з ХАМАСом

Ізраїль повинен буде збільшити витрати на оборону щонайменше на 30 млрд шекелів (8,3 млрд доларів) у 2024 році, оскільки війна проти ХАМАСу триває, пише Максим Шушко, РБК-Україна.

Згідно з даними міністерства фінансів Ізраїлю, окрім військових витрат, країні знадобляться додаткові 10 млрд шекелів для покриття евакуації близько 120 000 людей із північних і південних прикордонних районів країни, збільшення бюджетів для поліції та інших служб безпеки, а також для відновлення поселень, зруйнованих під час нападу ХАМАСу 7 жовтня.

Зазначається, що прогнози експертів підкреслюють високу фінансову вартість війни для Ізраїлю, який мобілізував сотні тисяч резервістів для своєї наземної операції в Сектора Гага.

Окрім того, Тель-Авів також розгорнув додаткові війська на півночі, щоб протистояти загрозам з боку бойовиків "Хезболли", що базуються в Лівані. Він використовує величезну кількість дорогих ракет для авіаударів у Газі та для перехоплення ракет і безпілотників, випущених по територію Ізраїлю.

У документі міністерства фінансів передбачається, що бойові дії високої інтенсивності в Газі завершаться в першому кварталі 2024 року, імовірно дозволяючи Ізраїлю демобілізувати частину резервістів.