Израилю нужно более 8 млрд долларов на войну с ХАМАСом

Израиль должен будет увеличить расходы на оборону по меньшей мере на 30 млрд шекелей (8,3 млрд долларов) в 2024 году, поскольку война против ХАМАСа продолжается, пишет Максим Шушко, РБК-Украина.

Согласно данным министерства финансов Израиля, помимо военных расходов, стране понадобятся дополнительные 10 млрд шекелей для покрытия эвакуации около 120 000 человек из северных и южных приграничных районов страны, увеличения бюджетов для полиции и других служб безопасности, а также для восстановления поселений, разрушенных во время нападения ХАМАСа 7 октября.

Отмечается, что прогнозы экспертов подчеркивают высокую финансовую стоимость войны для Израиля, мобилизовавшего сотни тысяч резервистов для своей наземной операции у Сектора Гага.

Кроме того, Тель-Авив также развернул дополнительные войска на севере, чтобы противостоять угрозам со стороны боевиков "Хезболлы", базирующихся в Ливане. Он использует огромное количество дорогостоящих ракет для авиаударов в Газе и для перехвата ракет и беспилотников, выпущенных на территорию Израиля.

В документе министерства финансов предполагается, что боевые действия высокой интенсивности в Газе завершатся в первом квартале 2024 года, предположительно позволяя Израилю демобилизовать часть резервистов.