У Маріуполі окупанти почали вербувати людей на війну в лікарнях – Андрющенко

У Маріуполі, що тимчасово перебуває під окупацією, російські військові розпочали вербування місцевих мешканців на участь у війні з Україною прямо в місцевих лікарнях, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мілітаризація лікарень у Маріуполі" , — йдеться в повідомленні.

Андрющенко стверджує, що лікарні використовуються не лише для надання медичної допомоги, а також як місця для залучення людей до служби в російській армії. Оголошення щодо вербування розміщують поблизу більшості кабінетів.