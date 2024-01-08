У Маріуполі окупанти почали вербувати людей на війну в лікарнях – Андрющенко
У Маріуполі, що тимчасово перебуває під окупацією, російські військові розпочали вербування місцевих мешканців на участь у війні з Україною прямо в місцевих лікарнях, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Мілітаризація лікарень у Маріуполі", — йдеться в повідомленні.
Андрющенко стверджує, що лікарні використовуються не лише для надання медичної допомоги, а також як місця для залучення людей до служби в російській армії. Оголошення щодо вербування розміщують поблизу більшості кабінетів.