В Мариуполе оккупанты начали вербовать людей на войну в больницах – Андрющенко

В временно находящейся под оккупацией Мариуполе российские военные начали вербовку местных жителей на участие в войне с Украиной прямо в местных больницах, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Милитаризация больниц в Мариуполе" , — говорится в сообщении.

Андрющенко утверждает, что больницы используются не только для оказания медицинской помощи, но и как места для привлечения людей к службе в российской армии. Объявления по вербовке размещают вблизи большинства кабинетов.