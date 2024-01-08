В Мариуполе оккупанты начали вербовать людей на войну в больницах – Андрющенко
В временно находящейся под оккупацией Мариуполе российские военные начали вербовку местных жителей на участие в войне с Украиной прямо в местных больницах, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Милитаризация больниц в Мариуполе", — говорится в сообщении.
Андрющенко утверждает, что больницы используются не только для оказания медицинской помощи, но и как места для привлечения людей к службе в российской армии. Объявления по вербовке размещают вблизи большинства кабинетов.