У поліції розповіли, скільки людей досі залишається в Авдіївці

В Авдіївці Донецької області, де тривають важкі бої, залишається більше 1100 цивільних осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Національна поліція.

"Рік щойно почався, а Росія вже вбила в Авдіївці четверо людей, ще восьмеро зазнали поранень. У місті залишаються понад 1100 жителів, і всі вони – в небезпеці" , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що часто мирні люди погоджуються на евакуацію тільки коли станеться лихо, зокрема, зруйновано оселю. З початку нового року "білим янголам" Авдіївки вдалося евакуювати з прифронтових населених пунктів понад 20 людей.

Наразі на Авдіївському напрямку точаться найбільш активні бої.