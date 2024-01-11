У поліції розповіли, скільки людей досі залишається в Авдіївці
В Авдіївці Донецької області, де тривають важкі бої, залишається більше 1100 цивільних осіб, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє Національна поліція.
"Рік щойно почався, а Росія вже вбила в Авдіївці четверо людей, ще восьмеро зазнали поранень. У місті залишаються понад 1100 жителів, і всі вони – в небезпеці", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що часто мирні люди погоджуються на евакуацію тільки коли станеться лихо, зокрема, зруйновано оселю. З початку нового року "білим янголам" Авдіївки вдалося евакуювати з прифронтових населених пунктів понад 20 людей.
Наразі на Авдіївському напрямку точаться найбільш активні бої.