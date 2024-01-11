В полиции рассказали, сколько людей до сих пор остается в Авдеевке

В Авдеевке Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, остается более 1100 гражданских лиц, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Год только начался, а Россия уже убила в Авдеевке четыре человека, еще восемь получили ранения. В городе остаются более 1100 жителей, и все они — в опасности" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что часто мирные люди соглашаются на эвакуацию только когда произойдет беда, в частности, разрушен дом. С начала нового года "белым ангелам" Авдеевки удалось эвакуировать из прифронтовых населенных пунктов более 20 человек.

Сейчас на Авдеевском направлении ведутся наиболее активные бои.