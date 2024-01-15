Курс валют НБУ на 15 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 15 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 14 січня знизився на 16 коп до 37.84 за 1 долар.
Євро подешевшав на 35 коп. до 41.39 за 1 євро.
Рубль не змінився, і його курс становив 4.28 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 14 січня 2024 року.
Курс фунта стерлінгів знизився на 34 коп. до 48.16 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 42 коп. до 44.28 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 11 коп. до 9.49 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.838 600
|EUR
|Євро
|41.387 900
|RUB
|Рубль
|0.427 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.159 100
|CHF
|Швейцарський франк
|44.276 400
|PLN
|Польський злотий
|9.488 100