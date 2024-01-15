Курс валют НБУ на 15 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 14 января, снизился на 16 коп до 37.84 за 1 доллар.
Евро подешевел на 35 коп до 41.39 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 4.28 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 января 2024 года.
Курс фунта стерлингов снизился на 34 коп до 48.16 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 42 коп до 44.28 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 11 коп до 9.49 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.838600
|EUR
|Евро
|41.387900
|RUB
|Рубль
|0.427880
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.159100
|CHF
|Швейцарский франк
|44.276400
|PLN
|Польский злотый
|9.488100