Курс валют НБУ на 15 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 15 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 14 января, снизился на 16 коп до 37.84 за 1 доллар.

Евро подешевел на 35 коп до 41.39 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 4.28 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 14 января 2024 года.

Курс фунта стерлингов снизился на 34 коп до 48.16 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 42 коп до 44.28 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 11 коп до 9.49 за 1 польский злотый.