Курс валют НБУ на 16 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 січня досяг рівня 37.86 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 41.48 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.31 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 48.18 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 44.35 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.