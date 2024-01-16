Курс валют НБУ на 16 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 15 січня досяг рівня 37.86 за 1 долар.
Євро подорожчав на 9 коп. до 41.48 за 1 євро.
Курс рубля досягнув рівня 4.31 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 48.18 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 44.35 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.864 100
|EUR
|Євро
|41.476 300
|RUB
|Рубль
|0.431 250
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.176 400
|CHF
|Швейцарський франк
|44.345 100
|PLN
|Польський злотий
|9.505 700