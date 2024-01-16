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Курс валют НБУ на 16 січня

Курс валют НБУ на 16 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 січня досяг рівня 37.86 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 41.48 за 1 євро.

Курс рубля досягнув рівня 4.31 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 48.18 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 7 коп. до 44.35 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 2 коп. до 9.51 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.864 100 +0.026
EUR Євро 41.476 300 +0.088
RUB Рубль 0.431 250 +0.003
GBP Фунт стерлінгів 48.176 400 +0.017
CHF Швейцарський франк 44.345 100 +0.069
PLN Польський злотий 9.505 700 +0.018

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