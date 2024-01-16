Курс валют НБУ на 16 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 января, достиг уровня 37.86 за 1 доллар.

Евро подорожал на 9 коп до 41.48 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.31 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 48.18 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 44.35 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.51 за 1 польский злотый.