Курс валют НБУ на 16 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 января, достиг уровня 37.86 за 1 доллар.
Евро подорожал на 9 коп до 41.48 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.31 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 2 коп до 48.18 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 7 коп до 44.35 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 9.51 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.864100
|EUR
|Евро
|41.476300
|RUB
|Рубль
|0.431250
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.176400
|CHF
|Швейцарский франк
|44.345100
|PLN
|Польский злотый
|9.505700