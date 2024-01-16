У Пентагоні розповіли, коли відбудеться нове засідання "Рамштайну"

Нова зустріч Контактної групи з оборони України ("Рамштайн") відбудеться 23 січня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Пентагону.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін сьогодні поговорив телефоном із міністром оборони України Рустемом Умєровим, щоб обговорити останні новини щодо ситуації на місцях і майбутнє засідання Контактної групи з оборони України, яке відбудеться 23 січня.

У Пентагоні зазначили, що воно відбудеться у віртуальному форматі.

"Остін повторив, що Сполучені Штати і наша коаліція, що складається приблизно з 50 союзників і партнерів, як і раніше, віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Два лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт" , — додали в Міноборони США.

Нагадаємо, востаннє союзники України зустрілися у форматі "Рамштайн" 22 листопада минулого року. Тоді у центрі уваги опинилися посилення української протиповітряної оборони та допомога військам на фронті.