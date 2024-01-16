В Пентагоне расказали, когда состоится новое заседание "Рамштайна"

Новая встреча Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") состоится 23 января, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.

Глава Минобороны США Ллойд Остин сегодня поговорил по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние новости о ситуации на местах и предстоящее заседание Контактной группы по обороне Украины, которое состоится 23 января.

В Пентагоне отметили, что оно состоится в виртуальном формате.

"Остин повторил, что Соединенные Штаты и наша коалиция, состоящая примерно из 50 союзников и партнеров, по-прежнему преданы поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. Два лидера пообещали поддерживать тесный контакт" , — добавили в Минобороны США.

Напомним, последний раз союзники Украины встретились в формате "Рамштайн" 22 ноября прошлого года. Тогда в центре внимания оказались усиление украинской противовоздушной обороны и помощь войскам на фронте.