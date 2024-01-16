Умєров розповів про переваги е-реєстру військовозобовʼязаних

Створення електронного реєстру військовозобовʼязаних дозволить перевести пов'язані з цим послуги у зручний формат, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров з посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом" , – зазначив міністр.

Крім того, закон дозволить Збройним Силам прискорити процеси обміну інформацією.

"Сьогодні Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Я вдячний кожному з 249 депутатів, які проголосували "за"" , – підкреслив Умєров.

Як повідомлялось, 16 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який дозволить створити електронний реєстр військовозобов'язаних.