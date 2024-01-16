Умеров рассказал о преимуществах е-реестра военнообязанных
Создание электронного реестра военнообязанных позволит перевести связанные с этим услуги в удобный формат, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом", — отметил министр.
Кроме того, закон позволит Вооруженным Силам ускорить процессы обмена информацией.
"Сегодня Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских сил обороны. Я благодарен каждому из 249 депутатов, которые проголосовали "за"", — подчеркнул Умеров.
Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий создать электронный реестр военнообязанных.