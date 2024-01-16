Умеров рассказал о преимуществах е-реестра военнообязанных

Создание электронного реестра военнообязанных позволит перевести связанные с этим услуги в удобный формат, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Услуги и процессы для военнослужащих наконец-то полностью перейдут в удобный цифровой формат, который будет урегулирован законом" , — отметил министр.

Кроме того, закон позволит Вооруженным Силам ускорить процессы обмена информацией.

"Сегодня Верховная Рада Украины сделала важный шаг для цифровизации украинских сил обороны. Я благодарен каждому из 249 депутатов, которые проголосовали "за"" , — подчеркнул Умеров.

Как сообщалось, 16 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, позволяющий создать электронный реестр военнообязанных.