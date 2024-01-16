Зеленський зустрівся з президентом Польщі у Давосі: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

У ході зустрічі лідери двох держав відвідали виставку, присвячену воєнним злочинам Росії. Вона проходила в Українському домі у Давосі.

"Я запевнив президента Володимира Зеленського, що політика щодо України буде стабільною, це буде політика підтримки весь час" , - зазначив Дуда.

За його словами, вже за кілька днів Київ відвідає новий прем'єр Польщі Дональд Туск.

Він додав, що вірить у здатність вести хорошу політику щодо України разом з польським урядом.

Також Дуда зазначив, що поява нової держави НАТО між Росією та Польщею зміцнить безпеку її країни. Він підкреслив, що Україна потребує потужної підтримки Заходу, зокрема в плані озброєння.

Відносини між Польщею та Україною

Нагадаємо, ще у середині вересня Польща вирішила в односторонньому порядку запровадити заборону на імпорт українського зерна, коли такі заходи скасувала Єврокомісія.

На тлі подібного рішення відносини між Польщею та Україною загострилися.

Також пізніше польські перевізники вирішили розпочати блокаду кордону з Україною. Вони суттєво ускладнили рух вантажівок, що вплинуло на український імпорт та експорт.

Коментуючи такі заходи президент Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила сотні мільйонів доларів та частину врожаю. Також він наголосив, що "не ганчірка якась і захищає інтереси своєї країни".