Зеленский встретился с президентом Польши в Давосе: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает PolskieRadio24.pl.
В ходе встречи лидеры двух государств посетили выставку, которая посвящена военным преступлениям России. Она проходила в Украинском доме в Давосе.
"Я заверил президента Владимира Зеленского, что политика в отношении Украины будет стабильной, это будет политика поддержки все время", - отметил Дуда.
По его словам, уже через несколько дней Киев посетит новый премьер Польши Дональд Туск.
Он добавил, что верит в способность вести хорошую политику в отношении Украины вместе с польским правительством.
Также Дуда отметил, что появление нового государства НАТО между Россией и Польшей укрепит безопасность его страны. Он подчеркнул, что Украина нуждается в мощной поддержке Запада, в том числе в плане вооружения.
Отношения между Польшей и Украиной
Напомним, еще в середине сентября Польша решила в одностороннем порядке ввести запрет на импорт украинского зерна, когда такие меры отменила Еврокомиссия.
На фоне подобного решения отношения между Польшей и Украиной накалились.
Также позже польские перевозчики решили начать блокаду границы с Украиной. Они существенно усложнили движение грузовиков, что повлияло на украинский импорт и экспорт.
Комментируя такие меры президент Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла сотни миллионов долларов и часть урожая. Также он подчеркнул, что "не тряпка какая-то и защищает интересы своей страны".