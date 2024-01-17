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Курс валют НБУ на 17 січня

Курс валют НБУ на 17 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 січня зріс до рівня 37.92 за 1 долар.

Євро подешевшав на 19 коп. до 41.28 за 1 євро.

Курс рубля впав на 1 коп. до 4.31 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,96 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 25 коп. до 44.09 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 9.41 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.924 700 +0.061
EUR Євро 41.284 800 --0.192
RUB Рубль 0.430 600 --0.001
GBP Фунт стерлінгів 47.963 400 --0.213
CHF Швейцарський франк 44.093 400 --0.252
PLN Польський злотий 9.412 500 --0.093

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