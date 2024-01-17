Курс валют НБУ на 17 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 16 січня зріс до рівня 37.92 за 1 долар.
Євро подешевшав на 19 коп. до 41.28 за 1 євро.
Курс рубля впав на 1 коп. до 4.31 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,96 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 25 коп. до 44.09 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 9.41 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.924 700
|EUR
|Євро
|41.284 800
|RUB
|Рубль
|0.430 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.963 400
|CHF
|Швейцарський франк
|44.093 400
|PLN
|Польський злотий
|9.412 500