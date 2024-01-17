Курс валют НБУ на 17 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 января, вырос до уровня 37.92 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 41.28 за 1 евро.
Курс рубля упал на 1 коп до 4.31 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.96 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 44.09 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 9 коп до 9.41 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.924700
|EUR
|Евро
|41.284800
|RUB
|Рубль
|0.430600
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.963400
|CHF
|Швейцарский франк
|44.093400
|PLN
|Польский злотый
|9.412500