Курс валют НБУ на 17 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 января, вырос до уровня 37.92 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 41.28 за 1 евро.

Курс рубля упал на 1 коп до 4.31 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.96 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 44.09 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 9.41 за 1 польский злотый.