Зеленський відповів Трампу на його заяву "швидко закінчити війну"

Президент Володимир Зеленський закликав колишнього американського лідера та кандидата в президенти США Дональда Трампа думати перш ніж говорити, що він зможе швидко завершити війну Росії проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками Міжнародного економічного форуму в Давосі.

Голова держави зазначив, що якщо США припинять допомогу Україні, а наша держава не відмовиться від територій добровільно, то Росія зможе вийти на кордони НАТО. Але Кремль на цьому не зупиниться.

"Тобто він вирішив, що якщо не заморожувати конфлікт, якщо дозволити Путіну зайти повністю в Україну, то тоді він зупиниться. Цього не буде. Путін не зупиниться" , — сказав він.

За словами Зеленського, з поразкою України Європа втратить найбільшу та найпотужнішу армію континенту.

"І тому, я скажу так, мені батько так завжди казав: "Спочатку подумай — потім говори" , — підкреслив Зеленський.

Як повідомлялось, експрезидент США Дональд Трамп обіцяє, що "дуже швидко" вирішить ситуацію з війною в Україні, висловивши упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, яких він "добре знає".