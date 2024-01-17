Зеленский ответил Трампу на его заявление "быстро окончить войну"

Президент Владимир Зеленский призвал бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа думать, прежде чем говорить, что он сможет быстро завершить войну России против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам Международного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что если США прекратят помощь Украине, а наше государство не откажется от территорий добровольно, Россия сможет выйти на границы НАТО. Но Кремль на этом не остановится.

"То есть он решил, что если не замораживать конфликт, если разрешить Путину зайти полностью в Украину, то тогда он остановится. Этого не будет. Путин не остановится" , — сказал он.

По словам Зеленского, с поражением Украины Европа потеряет самую большую и мощную армию континента.

"И потому, я скажу так, мне отец так всегда говорил: "Сначала подумай — потом говори" , — подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, экспрезидент США Дональд Трамп обещает, что "очень быстро" разрешит ситуацию с войной в Украине, выразив уверенность, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, которых он "хорошо знает".