У ВООЗ вважають, що вірус на кшталт COVID-19 може з'явитись знову

Одна з панельних дискусій у рамках Світового економічного форуму — "Підготовка до хвороби Х" — викликала багато дискусій. Зокрема, Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що може з'явитись хвороба, подібна до COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The Guardian.

Так, Гебреєсус заявив, що ідея "хвороби Х" не є новою та використовується ВООЗ з 2018 року. Такий термін вживається для позначення можливих невідомих загроз, аналогічних MERS, вірусу Зіка та Ебола. Гебреєсус зазначив, що ВООЗ вже готувалася до можливості появи вірусу, схожого на Covid, ще до початку пандемії у 2020 році.

"Ви навіть можете назвати Covid першою хворобою Х, і вона може повторитися" , — сказав глава ВООЗ.

Він додав, що деякі люди кажуть, що це викличе паніку, але це неправильно.

"Краще передбачити те, що може статися, тому що це траплялося в нашій історії багато разів, і підготуватися до цього. Ми не повинні зустрічати речі непідготовленими. Ми можемо підготуватися і до якихось невідомих речей" , — сказав Гебреєсус.

За його словами, ця підготовка містить систему раннього попередження, а також системи, які можуть розширюватися, коли виникає нагальна потреба в більшій кількості медичних приміщень та персоналу.