В ВОЗ считают, что вирус типа COVID-19 может появиться снова
Одна из панельных дискуссий в рамках Всемирного экономического форума – "Подготовка к болезни Х" – вызвала много дискуссий. В частности, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что может появиться болезнь, подобная COVID-19, сообщает Деловая столица.
Об этом пишет The Guardian.
Так, Гебрейесус заявил, что идея "болезни Х" не является новой и используется ВОЗ с 2018 года. Такой термин используется для обозначения возможных неизвестных угроз, аналогичных MERS, вируса Зика и Эбола. Гебрейесус отметил, что ВОЗ уже готовилась к возможности появления вируса, похожего на Covid, еще до начала пандемии в 2020 году.
"Вы даже можете назвать Covid первой болезнью Х, и она может повториться", — сказал глава ВОЗ.
Он добавил, что некоторые говорят, что это вызовет панику, но это неправильно.
"Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это случалось в нашей истории много раз, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы можем подготовиться и к каким-то неизвестным вещам", — сказал Гебрейесус.
По его словам, эта подготовка содержит систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает необходимость в большем количестве медицинских помещений и персонала.