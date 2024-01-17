В ВОЗ считают, что вирус типа COVID-19 может появиться снова

Одна из панельных дискуссий в рамках Всемирного экономического форума – "Подготовка к болезни Х" – вызвала много дискуссий. В частности, Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что может появиться болезнь, подобная COVID-19, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The Guardian.

Так, Гебрейесус заявил, что идея "болезни Х" не является новой и используется ВОЗ с 2018 года. Такой термин используется для обозначения возможных неизвестных угроз, аналогичных MERS, вируса Зика и Эбола. Гебрейесус отметил, что ВОЗ уже готовилась к возможности появления вируса, похожего на Covid, еще до начала пандемии в 2020 году.

"Вы даже можете назвать Covid первой болезнью Х, и она может повториться" , — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что некоторые говорят, что это вызовет панику, но это неправильно.

"Лучше предсказать то, что может произойти, потому что это случалось в нашей истории много раз, и подготовиться к этому. Мы не должны встречать вещи неподготовленными. Мы можем подготовиться и к каким-то неизвестным вещам" , — сказал Гебрейесус.

По его словам, эта подготовка содержит систему раннего предупреждения, а также системы, которые могут расширяться, когда возникает необходимость в большем количестве медицинских помещений и персонала.