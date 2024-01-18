Курс валют НБУ на 18 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 січня впав на 3 коп. до 37.90 за 1 долар.

Курс євро впав на 8 коп. до 41.21 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.28 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 8 коп. до 48.04 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.85 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.37 за 1 польський злотий.