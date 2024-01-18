Курс валют НБУ на 18 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 січня впав на 3 коп. до 37.90 за 1 долар.
Курс євро впав на 8 коп. до 41.21 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.28 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів зріс на 8 коп. до 48.04 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.85 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.37 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.897 700
|EUR
|Євро
|41,210 000
|RUB
|Рубль
|0.427 570
|GBP
|Фунт стерлінгів
|48.042 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.852 900
|PLN
|Польський злотий
|9.371 600