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Курс валют НБУ на 18 січня

Курс валют НБУ на 18 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 18 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 січня впав на 3 коп. до 37.90 за 1 долар.

Курс євро впав на 8 коп. до 41.21 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.28 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів зріс на 8 коп. до 48.04 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 43.85 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 9.37 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.897 700 --0.027
EUR Євро 41,210 000 --0.075
RUB Рубль 0.427 570 --0.003
GBP Фунт стерлінгів 48.042 900 +0.08
CHF Швейцарський франк 43.852 900 --0.241
PLN Польський злотий 9.371 600 --0.041

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