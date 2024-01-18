Курс валют НБУ на 18 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 января, упал на 3 коп до 37.90 за 1 доллар.
Курс евро упал на 8 коп до 41.21 за 1 евро.
Рубль подешевел на 3 коп до 4.28 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос на 8 коп до 48.04 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.85 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.37 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.897700
|EUR
|Евро
|41.210000
|RUB
|Рубль
|0.427570
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.042900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.852900
|PLN
|Польский злотый
|9.371600