Курс валют НБУ на 18 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 18 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 января, упал на 3 коп до 37.90 за 1 доллар.

Курс евро упал на 8 коп до 41.21 за 1 евро.

Рубль подешевел на 3 коп до 4.28 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос на 8 коп до 48.04 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 43.85 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 9.37 за 1 польский злотый.