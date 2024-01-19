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Курс валют НБУ на 19 січня

Курс валют НБУ на 19 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 січня впав на 19 коп. до 37.71 за 1 долар.

Євро подешевшав на 20 коп. до 41.01 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 4.24 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 43.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 4 коп. до 9.33 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.709 400 --0.188
EUR Євро 41.014 600 --0.195
RUB Рубль 0.423 790 --0.004
GBP Фунт стерлінгів 47.815 500 --0.227
CHF Швейцарський франк 43.514 200 --0.339
PLN Польський злотий 9.328 700 --0.043

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