Курс валют НБУ на 19 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 січня 2024 року
Курс долара порівняно з 18 січня впав на 19 коп. до 37.71 за 1 долар.
Євро подешевшав на 20 коп. до 41.01 за 1 євро.
Курс рубля знизився до рівня 4.24 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,82 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 43.51 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 4 коп. до 9.33 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.709 400
|EUR
|Євро
|41.014 600
|RUB
|Рубль
|0.423 790
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.815 500
|CHF
|Швейцарський франк
|43.514 200
|PLN
|Польський злотий
|9.328 700