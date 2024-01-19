Курс валют НБУ на 19 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 січня 2024 року

Курс долара порівняно з 18 січня впав на 19 коп. до 37.71 за 1 долар.

Євро подешевшав на 20 коп. до 41.01 за 1 євро.

Курс рубля знизився до рівня 4.24 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 47,82 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 34 коп. до 43.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 4 коп. до 9.33 за 1 польський злотий.