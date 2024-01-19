Курс валют НБУ на 19 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 января, упал на 19 коп до 37.71 за 1 доллар.
Евро подешевел на 20 коп до 41.01 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 4.24 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.82 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 34 коп до 43.51 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 4 коп до 9.33 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|37.709400
|EUR
|Евро
|41.014600
|RUB
|Рубль
|0.423790
|GBP
|Фунт стерлингов
|47.815500
|CHF
|Швейцарский франк
|43.514200
|PLN
|Польский злотый
|9.328700