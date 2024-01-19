Курс валют НБУ на 19 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 января 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 января, упал на 19 коп до 37.71 за 1 доллар.

Евро подешевел на 20 коп до 41.01 за 1 евро.

Курс рубля понизился до уровня 4.24 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 47.82 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 34 коп до 43.51 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 4 коп до 9.33 за 1 польский злотый.