У ЗСУ розповіли, наскільки значною для РФ є втрата екіпажу знищеного А-50

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону заявив, що на борту знищеного 14 січня літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 були переважно молоді офіцери та полковник, повідомляє Ліга.net.

"Я вже теж дивився в їхніх пабліках рубрику, де некрологи з'являються потихеньку. Бачимо, що там і полковник є. Але передусім — молоді офіцери. Я навіть здивувався, якщо чесно, що молодші лейтенанти були на бортах цих літаків" , – сказав він.

Ігнат пояснив, що навіть молодий офіцер – це втрата, на яку Росія не може не звертати уваги. Оскільки молодий офіцер – це випускник військового вишу, в якому навчають п'ять років, і ще кілька років він практикується безпосередньо у військах, в результаті чого має досвід у бойових діях.

"Ми говоримо про А-50, також про Іл-22. Там же два борти були знищені <...> Літаків у них стало менше, екіпажу — теж менше. Від цього, безумовно, і нам стало краще, їхні спроможності дещо зменшилися" , – додав речник ПС.

Ігнат також нагадав, що новий російський літак А-50 невдовзі з'явився в акваторії Азовського моря, "але не підлітав уже так близько".