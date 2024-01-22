В ВСУ рассказали, насколько значительна для РФ потеря экипажа уничтоженного А-50

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что на борту уничтоженного 14 января самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 были преимущественно молодые офицеры и полковник.﻿, сообщает Лига.net.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах рубрику, где некрологи появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего — молодые офицеры. Я даже удивился, если честно, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов" , – сказал он.

Игнат объяснил, что даже молодой офицер – это потеря, на которую Россия не может не обращать внимания. Поскольку молодой офицер – это выпускник военного вуза, в котором обучают пять лет, и еще несколько лет он практикуется непосредственно в войсках, в результате чего имеет опыт в боевых действиях.

"Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены <...> Самолетов у них стало меньше, экипажа — тоже меньше. От этого, безусловно, и нам стало лучше, их способности несколько уменьшились" , – добавил представитель ВС.

Игнат также напомнил, что новый российский самолет А-50 вскоре появился в акватории Азовского моря, "но не подлетал уже так близко".