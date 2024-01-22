Держбюджет отримав ще майже 350 мільйонів гривень від приватизації

За минулий тиждень, з 15 по 19 січня, Фонд державного майна провів 12 приватизаційних аукціонів та залучив 346,66 мільйонів гривень до держбюджету, повідомляє Економічна правда.

Результатами роботи минулого тижня стали:

12 успішних аукціонів з приватизації держмайна;

346,66 млн гривень надходжень до держбюджету;

у торгах взяли участь 100 учасників;

вартість активів зросла у 15,5 разів.

Найдорожчим об’єктом тижня став ЄМК ДП "Львівський державний інститут з проектування нафтопереробних і нафтохімічних підприємств". Вартість якого зросла з стартових — 588 521 гривень до фінальних — 200 млн гривень. За актив змагалися відразу 33 учасника.