Госбюджет получил еще около 350 миллионов гривен от приватизации

За прошедшую неделю, с 15 по 19 января, Фонд государственного имущества провел 12 приватизационных аукционов и привлек 346,66 миллионов гривен в госбюджет, сообщает Экономическая правда.

Результатами работы на прошлой неделе стали:

12 успешных аукционов по приватизации госимущества;

346,66 млн гривен поступлений в госбюджет;

в торгах приняли участие 100 участников;

стоимость активов выросла в 15,5 раз.

Самым дорогим объектом недели стал ЕИК ГП "Львовский государственный институт по проектированию нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий". Стоимость которого выросла со стартовых - 588 521 гривен до финальных - 200 млн гривен. За актив соревновались сразу 33 участника.