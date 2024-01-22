МЗС Британії змінило рекомендації для подорожей в Україну

Міністерство закордонних справ Великої Британії змінило офіційні рекомендації для подорожей до України, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить інформація на порталі британського уряду.

Досі МЗС Британії взагалі не рекомендувало їздити до України за будь-яких обставин. Від 22 січня відомство рекомендує утриматися від усіх поїздок до України, окрім необхідних, до Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, у зв'язку з чим ті змінили червоний колір на жовтий.

Водночас зовнішньополітичне відомство Британії продовжує рекомендувати утриматися від усіх поїздок до решти областей України.

Раніше під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами "Групи семи" та державами, що до них приєдналися.

Також Сунак оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів та повідомив, що Лондон виділить 200 млн фунтів на виготовлення дронів для України.