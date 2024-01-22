МИД Британии изменил рекомендации для путешествий в Украину

Министерство иностранных дел Великобритании изменило официальные рекомендации для путешествий в Украину, сообщает Европейская правда.

О этом свидетельствует информация на портале британского правительства.

До сих пор МИД Британии вообще не рекомендовал ездить в Украину при любых обстоятельствах. С 22 января ведомство рекомендует воздержаться от всех поездок в Украину, кроме необходимых, в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Черновицкую области, в связи с чем те изменили красный цвет на желтый.

В то же время внешнеполитическое ведомство Британии продолжает рекомендовать воздержаться от всех поездок в остальные области Украины.

Ранее во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев состоялось подписание двустороннего соглашения по безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО. Это первое двустороннее соглашение во исполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами "Группы семи" и государствами, которые к ним присоединились.

Также Сунак объявил о большом пакете военной помощи для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов и сообщил, что Лондон выделит 200 млн фунтов на изготовление дронов для Украины.