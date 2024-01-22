ЗМІ: Ізраїльська армія почала новий великий наступ на півдні Гази

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Операція супроводжується серйозними бойовими діями з бойовиками організації ХАМАС, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times of Israel.

У наступі беруть участь чотири бригади ЦАХАЛ на чолі з 98-ю дивізією. Сама операція була розпочата відучора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС в цьому районі.

Ізраїльські військові мають на меті в ході цього наступу знищити військову базу ХАМАС в районі Хан-Юніс. Сама операція може триватиме кілька днів. Також є інформація про наміри ЦАХАЛ завдати ударів по ключових опорних пунктах терористів, аванпостах та інфраструктурі в цьому районі.

За даними ізраїльської сторони, сьогодні вранці вдалося ліквідувати близько 50 бойовиків ХАМАС, включаючи кількох командирів.

Зазначаться, що солдати оточили табір біженців Хан-Юніс, де розташовані кілька об'єктів терористів, і стали проводити маневри в ньому.

Також у командуванні ЦАХАЛ заявили, що військовим відомо про місця, де знаходяться цивільні особи, а також лікарні, і армія працюватиме так, щоб не завдати їм шкоди.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масоване вторгення в Ізраїль, і під час нападу захопили в заручники сотні людей. Ізраїль розпочав військову операцію проти терористів, зокрема в районі Сектору Газа.

Згодом в ході обміну заручниками терористи звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

13 січня Тель-Авів повідомив Каїру, що планує розпочати військову операцію щодо встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа та Єгиптом. Водночас Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетської сторони кордону.

Як раніше писало The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.