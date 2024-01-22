СМИ: Израильская армия начала новое крупное наступление на юге Газы

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается серьезными боевыми действиями с боевиками организации ХАМАС, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В наступлении принимают участие четыре бригады ЦАХАЛ во главе с 98-й дивизией. Сама операция была начата со вчерашнего дня серией авиаударов по объектам ХАМАС в этом районе.

Израильские военные ставят себе за цель в ходе этого наступления уничтожить военную базу ХАМАС в районе Хан-Юнис. Сама операция может занять несколько дней. Также есть информация о намерениях ЦАХАЛ нанести удары по ключевым опорным пунктам террористов, аванпостам и инфраструктуре в этом районе.

По данным израильской стороны, сегодня утром удалось ликвидировать около 50 боевиков ХАМАСа, включая нескольких командиров.

Отметятся, что солдаты оцепили лагерь беженцев Хан-Юнис, где расположены несколько объектов террористов, и стали проводить маневры в нем.

Также в командовании ЦАХАЛ заявили, что военным известно о местах, где находятся гражданские лица, а также больницы, и армия будет работать так, чтобы не причинить им вреда.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированное вторжение в Израиль, и во время нападения захватили в заложники сотни людей. Израиль начал военную операцию против террористов, в частности в районе Сектора Газа.

Впоследствии в ходе обмена заложниками террористы освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

13 января Тель-Авив сообщил Каиру, что планирует начать военную операцию по установлению контроля за границей между Сектором Газа и Египтом. В то же время, Египет отклонил предложение Израиля о совместном патрулировании израильскими войсками египетской стороны границы.

Как ранее писало The Wall Street Journal, израильские войскауничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировку.