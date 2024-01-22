Нардепа Гончаренко обрали президентом ПАРЄ
Народний депутат України ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко був обраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Ділова столиця.
Про це Гончаренко повідомив у своїй соцмережі.
"Мене офіційно призначили президентом в ПАРЄ! Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді", — зазначив він.
Нардеп додав, що на цій посаді буде мати "ще більше можливостей просувати інтереси України".
Як повідомлялось, в жовтні 2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає президента країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію – диктатурою.