Нардепа Гончаренко обрали президентом ПАРЄ

Народний депутат України ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко був обраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Ділова столиця.

Про це Гончаренко повідомив у своїй соцмережі.

"Мене офіційно призначили президентом в ПАРЄ! Я очолив Комітет з міграції, біженців та переміщених осіб. Перший українець на такій посаді" , — зазначив він.

Нардеп додав, що на цій посаді буде мати "ще більше можливостей просувати інтереси України".

Як повідомлялось, в жовтні 2023 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка визнає президента країни-агресора РФ Володимира Путіна диктатором, а Росію – диктатурою.